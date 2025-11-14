開催経費が当初の試算の3倍以上に膨らむアジア大会。国の財政支援に向けて一歩前進です。出席者によりますと、14日午前、自民党の文部科学部会は、来年愛知県などで開かれるアジア・アジアパラ競技大会の開催費用について、「国が一部を補助できる」とする特別措置法案を全会一致で了承しました。アジア大会の愛知での開催が決まった後、国は費用負担しないとする閣議了解がされていますが、物価高騰などを踏まえて、超党派