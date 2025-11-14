ＦＣ町田ゼルビアの１８歳以下の育成組織「町田ユース」は１６日に、東京都Ｕ−１８サッカーリーグ（Ｔ１リーグ）の第１６節・国士舘高校戦（国士舘楓の杜）を迎える。勝利すれば初優勝となる大一番を前に中山貴夫監督（５１）が意気込みを語った。１５試合を終えて１１勝２分け２敗。残り３試合で２位と勝ち点８差をつけ首位に立ち、優勝を目前に控えている。“マジック１”の状況だが、最終節で優勝を逃した昨季の経験から、