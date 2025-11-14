「東京デフリンピック」の成功を願い披露された「竿灯まつり」＝14日、東京都渋谷区聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」の選手交流拠点「デフリンピックスクエア」が14日、報道関係者に公開された。大会が開幕する15日から閉会式が行われる26日まで東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターに設けられ、選手や関係者以外でも無料で入場できる。デフスポーツの体験会や大道芸、スタンプラリーなど