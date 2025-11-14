沖縄県警本部沖縄県警は14日、沖縄署で起訴後勾留中だった20代男性の自殺事案に関し、留置場の管理業務の指導改善を怠ったとして、当時、署の留置管理課長だった50代男性警部を戒告の懲戒処分とした。他に当時の署長や副署長、留置管理に携わっていた警部補ら8人を本部長訓戒などとした。県警によると、男性は4月16日午前6時25分ごろ、首をつった状態で見つかり、その後死亡が確認された。居室は1時間44分巡回されず、本来必要