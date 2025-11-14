日本サッカー協会と全国高校体育連盟は14日、いじめ問題があった宮城・仙台育英高の第104回全国高校選手権（12月28日開幕）への不参加が決まったと明らかにした。代替校の出場など宮城県代表の取り扱いは「調整中」とした。日本協会によると、代表校が不祥事で出場辞退するのは初めて。仙台育英高によると、3年生の男子サッカー部員が複数の部員から不適切な言動を受ける事案があった。「構造的いじめ」があったとして、11日に