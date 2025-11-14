ウクライナの首都キーウが14日、ロシア軍の大規模攻撃を受け、これまでに4人が死亡、29人が負傷しました。ウクライナ空軍によりますと、ロシア軍は13日夜から14日朝にかけて首都キーウや北東部ハルキウ州など5つの地域に、ミサイル19発とドローン約430機で攻撃しました。キーウのクリチコ市長によりますと、医療施設や交通インフラ、集合住宅などが被害を受け、これまでに4人が死亡し、子供2人を含む29人が負傷しました。キーウに