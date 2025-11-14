鎌倉三大洋館として知られる旧華頂宮邸。１階テラスの下にある噴水の修復工事が行われている＝２４年７月、鎌倉市浄明寺鎌倉三大洋館の一つで国登録有形文化財「旧華頂宮（かちょうのみや）邸」（鎌倉市浄明寺）の魅力を再発見する講演と見学会のイベントが３０日、同所で行われる。１５、１６の両日には年２回の洋館内部の定期公開も行われる。旧華頂宮邸は皇籍を離脱した海軍軍人の華頂博信侯爵（１９０５〜７０年）が２９年