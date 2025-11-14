これが買えない！【前走４着以下】 前走４着以下は［1・4・5・75］と全体よりやや劣る程度だが、この中からマイルＣＳ南部杯組、シリウスＳ組、海外遠征組を除けば［0・0・3・64］。逆にいえば、前述３レース出走組は着順不問で狙える。 これが買えない！【１枠】 １枠は東京ダート1600Ｍの重賞では苦戦しており、このレースは過去10年［0・0・0・18］。 フェブラリーＳも過去10年［0・0・0・19］なの