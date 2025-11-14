猛暑の影響で紅葉などが遅れた九州北部も、ようやく本格的な冬へと向かっています。佐賀県で14日、冬の訪れを告げる新酒の初しぼりが行われました。佐賀県小城市の天山酒造で新酒の初しぼりが行われ、杜氏らが味や香りを確かめていました。佐賀県産の新米「日本晴」を使って仕込んだ、できたばかりの新酒です。■天山酒造 杜氏・後藤潤さん「ことしはうまみがしっかり出て、香りと味、バランスがとれたいいお酒ができあがったと思