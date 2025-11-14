14日(月)は、高気圧に覆われてカラっと晴れました。新潟市では日差しはありましたが、空気をヒンヤリと感じました。昨日より気温が2～3℃下がったところが多くなりました。 週末も晴れの天気が続きそうです。 ◆週末の予想天気図 15日(土)は次第に西から高気圧が張り出してきて、16日(日)もすっぽりと高気圧に覆われる見込みです。 このため、土日とも多少雲が広がる時間がありますが、おおむね晴れるでしょう。