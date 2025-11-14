大阪12月限 日経225先物50330-970（-1.89％） TOPIX先物3353.5-33.0（-0.97％） 日経225先物（12月限）は前日比970円安の5万0330円で取引を終了。寄り付きは5万0160円と、シカゴ日経平均先物清算値（5万0095円）にサヤ寄せする形からギャップダウンで始まった。現物の寄り付き直前には5万0010円まで売られたが、5万円の大台を割り込まなかった。 売り一巡後は押し目待ち狙いのロングがショートカバ&