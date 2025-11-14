関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続ける、日本最大級のファッションイベント「関西コレクション」が１４日、来年４月５日に開催されることが発表された。２０１１年２月に大阪で誕生し、これまで数々の旬なモデル・タレント・アーティストなどとコラボレーション。今回記念すべき３０回の開催。次のステージへの幕開けと、３０回開催に感謝を込めて「３０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ」がテーマ。タレントの朝日奈央が