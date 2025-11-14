ドル指数は小動き、２１日線付近で揉み合い＝ロンドン為替 きょうのドル指数は小動き。９９．１１１から９９．３３４までの動きにとどまっている。２１日線（９９．３０１）付近での揉み合いとなっている。前日ＮＹ終値９９．１５６をやや上回る水準で推移している。 ドルインデックス＝99.25(+0.09+0.09%)