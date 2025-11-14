15日のBS朝日『自分流〜“知”の探求者たち〜』(毎週土曜23:00〜23:30)では、トキを野生復帰させるために情熱を注ぎ続ける飼育員・伊藤豊洋氏に密着している。『自分流〜“知”の探求者たち〜』より BS朝日提供同番組は、研究者、芸術家、アスリート、お笑い芸人など志を持って「自分流」の探求をする人々に密着するドキュメンタリー。学名「ニッポニア・ニッポン」という特別天然記念物・トキ。かつては全国に生息した日本を象徴