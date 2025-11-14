ロッテ監督を退任した吉井理人氏（60）が、近鉄時代のチームメートでもある阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。1997年オフにヤクルトからFA宣言した際の巨人・長嶋茂雄監督とのやりとりを明かした。13勝を挙げてFAした吉井氏に巨人、横浜（現DeNA）、西武、阪神、中日が獲得に乗り出した。巨人からは4年契約で破格の金額を提示された。しかも長嶋監督から何度も食事に連れて行かれ、「僕のポケットマ