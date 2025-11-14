北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんが拉致されて15日で48年になるのを前に、高市首相は拉致問題解決への決意を改めて強調しました。1977年11月15日、横田めぐみさんは、北朝鮮の工作員によって拉致されました。高市首相は先ほど記者団の取材に対し、拉致問題解決に向けた決意を述べました。高市首相（14日午後6時半ごろ、首相官邸）「あらゆる選択肢を排除せず、何としても私の代で突破口を開きたい思いでいっぱいでございま