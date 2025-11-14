認知症の高齢者を支援する団体の理事で元警察官の男が、詐欺の疑いで逮捕されました。男は逮捕前、「人たらしは得意です」などと、話していました。詐欺の疑いで逮捕された、京都府警の元警察官・竹内雅人容疑者（61）は、退職後、認知症の高齢者や家族の生活を支援する一般社団法人「つなぎ」の理事を務めていました。警察によりますと、竹内容疑者はことし3月、保険外交員の女（55）と共謀して、利用者の90代の女性に対し、「通