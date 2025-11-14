日本原燃は14日、建設中の使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）の設計・工事計画の審査会合で、原子力規制委員会への説明終了時期を示さなかった。今年9月に当初目標としていた11月を断念。今回のスケジュールでは次々回にも説明を終えるとの記載にとどめた。2026年度内とする工場の完成目標は維持するという。原燃は前回会合で「あと3回程度の審査会合が必要」とし、説明計画の見直しを表明。14日の会合では、配管の水