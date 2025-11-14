女子団体総合戸田市SC・岸里奈の床＝高崎アリーナ体操の全日本団体・種目別選手権第2日は14日、群馬県の高崎アリーナで団体総合の1班が行われ、女子はレジックスポーツが4種目合計155.363点で暫定トップとなった。世界選手権代表の岸里奈が中心の戸田市SCは2位。残り1班を実施する15日に最終順位が決まる。男子は鹿屋体大が6種目合計239.729点で首位。4連覇を狙う徳洲会やセントラルスポーツは2班で演技する。