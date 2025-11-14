千葉県警我孫子署は１４日、サッカー日本代表で、フランス２部リーグのスタッド・ランス所属の中村敬斗選手（２５）にＳＮＳ上でストーカー行為をしたとして、さいたま市浦和区、自称フリージャーナリストの女（６５）をストーカー規制法違反容疑で逮捕した。発表によると、女は９日午後３時頃〜１０日午前２時５分頃、ＳＮＳを利用して複数回にわたって中村選手にメッセージを送信し、好意を伝えたり、性的な関係を要求したり