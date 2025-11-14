アメリカ政府は台湾に総額およそ510億円規模の軍用品を売却する計画を承認したと発表しました。台湾とのこうした取引は第2次トランプ政権下で初めてとなります。アメリカ国務省は13日、声明を発表し、台湾に対してF16戦闘機やC130輸送機の修理部品や付属品などを売却する計画を承認したと発表しました。売却の規模は3億3000万ドル、日本円でおよそ510億円で、ロイター通信などによりますと、台湾に対する軍用品の売却計画の承認は