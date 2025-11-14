楽天は１４日、柴田大地投手と支配下契約で合意したことを発表した。年俸は９００万円（金額は推定）。昨オフに現役ドラフトでヤクルトから楽天に加入した柴田は今季６試合に登板し、１勝０敗、防御率２・０８の成績。ただ、１０月２９日に戦力外通告を受けていた。異例の再契約となった。球団を通じて「まずは、またチャンスをいただけたことに感謝したいです。チャンスをいただいた以上は、ファンの方々に勇気を与えられるよ