セブン‐イレブン・ジャパンは11月11日より順次、「ブラックフード」を全国のセブン‐イレブン(一部除く)で発売している。ブラックフード特集「黒」をテーマにした食べ物6品をラインナップ。揚げ物や菓子パンなど、おなじみの商品を真っ黒にアレンジ。見た目のインパクトと味わいの両方にこだわったという。「黒いすき焼き春巻き」(150.12円)は、すき焼きの具材を直火釜で炒め、パリパリの黒い皮で包んだ春巻き。甘辛い割り下で味