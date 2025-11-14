セブン‐イレブン・ジャパンは11月27日〜30日まで、「揚げ物日替わり半額セール」を実施する。揚げ物日替わり半額セール「ブラックフライデー」はアメリカ発祥の大規模セールイベントで、近年では日本でも年々注目度が高まっている。今回、同社では初めてブラックフライデーに合わせて「揚げ物日替わり半額セール」を実施。定番のコロッケや揚げ鶏を4日間限定で、セブン‐イレブン標準価格より最大112円引きで提供する。対象の揚げ