シャチを眺めながら食事ができる、日本初のビュッフェレストラン。幅21mの大水槽越しに、迫力あるシャチの泳ぎを間近で楽しめる。約100種類の料理が並ぶビュッフェでは、兵庫の食材をふんだんに使用。ペンギンやシャチをモチーフにした可愛いおにぎりも人気。海を感じる開放的な空間で、特別なひとときを。プレミアムシートなら、まるで海の中にいるような臨場感。デートや家族連れにも人気で、思い出作りにぴったり。予約必