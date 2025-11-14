PONY CANYONの新レーベル HAMMER COLLECTIVE所属のバーチャルシンガー／ラッパー 導凰と朔雀による初の共作曲「Sky Clipper」が、TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』のエンディング主題歌に決定した。 （関連：Q-MHz、syudou、前山田健一、川谷絵音、綾小路翔……歴代楽曲提供陣に見るROF-MAOの類稀なるエンタメ性） 導凰と朔雀がそれぞれ共作詞でも関わった本楽曲は、新しい人生を手に入れ