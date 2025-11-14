Image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2025Ç¯11·î14Æü¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥é¥¤¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼ -Switch2¡Ù¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ ¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼ -Switch2 7,