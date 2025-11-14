岡山県真庭市の山寺で、秋にも花を咲かせるサクラと紅葉が見ごろを迎えています。 【写真を見る】秋にも花を咲かせる「四季桜」と「紅葉」の競演を楽しんで真庭市の花の山寺 “普門寺”にぎわう【岡山】 春と秋に2度花を咲かせる「四季桜」です。花の山寺として知られる普門寺では、あさって（16日）まで飲食物の販売や様々なイベントが楽しめる「桜と紅葉まつり」が開かれています。紅葉のピークを迎えた境内とその周辺