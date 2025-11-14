11月14日未明、熊本市にあるトレーディングカードの無人販売店で、店に入った3人が商品ケースを壊し、カードを盗んで逃走しました。カードと破損物の被害総額は250万円相当とみられています。 【写真を見る】叩いて蹴って防犯カメラに映った犯行の様子 防犯カメラの映像を見ると、14日午前1時半ごろ、熊本市中央区渡鹿の店舗に3人組が入ってきました。 すると･･･。 ためらうことなく、ポケモ