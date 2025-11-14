（ベルリン中央社）蔡英文（さいえいぶん）前総統は13日、ドイツ・ベルリンで、ベルリンの壁の遺構が残るナチスドイツのゲシュタポ（秘密警察）本部跡地「テロのトポグラフィー」を訪問した。館長の解説に熱心に耳を傾け、強制収容所で迫害を受ける少女の写真の前では足を止め、厳粛な表情を浮かべた。蔡氏は、館内でナチス時代の文献を目にした際には重い気持ちになったとした一方、第2次世界大戦後にドイツが反省という形で歴史