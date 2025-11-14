Photo : Kazumi Oda 30年前、日本のテクノが世界へ広がったあの瞬間を語る。去年、東京で上演された舞台芸術作品のテーマは「ブラックホールの先には何があるのか？」。その問いを何十年も掘り下げ続けてきた“テクノ界のパイオニア”、ジェフ・ミルズ。ギズモードではそのとき、彼の長年のブラックホール研究（？）と舞台演出の裏側を聞き、勝手ながら“ブラックホール先輩”と呼ばせてもら