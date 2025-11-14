上山市が国と県の交付金の一部を不適切に受けていたとして、きょう市長らが陳謝しました。 【写真を見る】上山市が国と県の交付金約6900万円を不適切受給市長らが陳謝（山形） 上山市が不適切に受給していたのは市内の放課後児童クラブの運営費の補助として受けていたものなど、国と県からの交付金あわせておよそ６９００万円です。 ２０１９年から５年分について、支援員の人数や開所日数によって定められた基準の金額以上に