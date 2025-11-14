窪田製薬ホールディングス [東証Ｇ] が11月14日大引け後(19:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は4.3億円の赤字(前年同期は10億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結最終損益は0.1億円の黒字(前年同期は3.3億円の赤字)に浮上したが、売上営業損益率は前年同期の-4000.0％→-4080.0％に急悪化した。 株探ニュース