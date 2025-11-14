森保一監督が率いる日本代表は、11月14日に国際親善試合でガーナ代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK早川友基（鹿島アントラーズ）DF谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）MF／FW南野拓実（モナコ／フランス）堂安 律（フランクフルト／ドイツ）上田綺世（フェイエノールト／オランダ）田中 碧（リーズ