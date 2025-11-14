2025年11月13日、中国のポータルサイト・網易に「『鬼滅の刃』無限城編は興行収入以外に中国映画市場へ何をもたらすのか」と題した記事が掲載された。記事は、「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来（以下、無限城編）の中国公開日が発表されると、10月以降低迷していた中国映画市場は大きく盛り上がった。同作の導入は市場活性化の重要な役割を果たすとされ、話題性や前売りの売り上げ状況はいずれも同日公開のハリウッ