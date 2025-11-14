運転手の高齢化や、人材不足による交通サービスの縮小に歯止めをかけようと、長崎市で協議会が開かれました。 持続可能な公共交通に向けて、意見が交わされました。 （県地域振興部次長兼交通政策課長 南澤 佑典さん） 「運転士や整備士など、地域公共交通の担い手の確保、人材育成や好事例の情報共有の推進の2項目を整理している」 協議会には交通事業者のほか、運輸局、自治体の関係者など約30人が出席。