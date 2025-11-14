King＆Prince郄橋海人（26）が14日、都内で映画「君の顔では泣けない」（監督坂下雄一郎）の公開記念舞台あいさつに出席した。笑顔で登壇し、「入ってきてすぐポップコーンの匂いがして，上映前というわくわく感が伝わってきてニヤニヤしちゃいました」とその理由を明かした。芳根京子（28）演じる主人公と中身が入れ替わって15年間過ごす人物を演じた。坂下監督は郄橋がオードリーの若林正恭（47）を演じた日本