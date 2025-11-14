新庁舎の建設計画が進む熊本市役所と中央区役所について、市はそれぞれの機能を庁舎内で どう配置するかの案を示しました。 【写真を見る】熊本市役所の新庁舎上層から低層まで、どこにどんな機能を配置するの？市側が案を示す 庁舎の建て替えを計画している熊本市は、市役所本庁舎を「NTT桜町ビル跡地」に、中央区役所を「花畑町別館跡地」に場所を移して建てる方針で、2028年度以降の着工を目指しています。 庁舎整備の基