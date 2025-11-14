政府はけさ、関係閣僚会議を開き、クマ被害の対策パッケージを取りまとめました。緊急策として、自衛隊や警察OBなどへ協力を要請するとしています。高市総理「本日、木原官房長官を議長とする関係閣僚会議で、クマ被害対策パッケージ、取りまとめたところです」きょう、政府が取りまとめた対策パッケージでは、緊急・短期・中期の3段階で対策を整理しています。緊急的な対応では、既に着手している警察によるライフル銃を使用した