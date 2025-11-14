おととし、茨城県の日立市役所前で開かれていたイベント会場に車で突っ込み、3人に重傷を負わせたとして殺人未遂などの罪に問われている男に対し、水戸地裁は懲役13年の実刑判決を言い渡しました。無職の益子泰被告（55）はおととし12月、日立市役所前で開かれていたイベント会場に車で突っ込み3人に重傷を負わせたほか、東海村役場にも車で突っ込んで庁舎を破壊したとして、殺人未遂や建造物損壊など4つの罪に問われています。水