演歌歌手の辰巳ゆうと（２７）が１４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。紅白出場を逃し、悔しさを滲ませた。この日は大みそかにＮＨＫで放送される「第７６回紅白歌合戦」の出場歌手が発表された。そこに、辰巳の名前はなく「今年こそ…！絶対に出る…！という思いでこの日笑顔で迎える為に頑張ってきましたが今年も夢を叶えることができませんでした」と報告。ファンなどに向けては「ゆうサポの皆様、そして熱いエールを