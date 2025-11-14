在沖縄米軍のパラシュート降下訓練を巡り、米軍が12月中旬にも、訓練の実施場所として日米が合意している伊江島補助飛行場（沖縄県伊江村）の滑走路改修工事の完了式典を開催することが14日、複数の関係者への取材で分かった。県にも通知した。年内にも運用を再開する見込みで、代替場所となっている嘉手納基地（同県嘉手納町など）での訓練を継続するかどうかが焦点となる。米軍は、伊江島の滑走路が劣化し降下訓練に使う固定