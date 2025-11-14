松本尚デジタル大臣が14日の会見で、12月2日以降すべての紙の保険証が使えなくなるとして、マイナ保険証への切り替えを呼び掛けた。松本大臣は医師で、ドラマ『コード・ブルー』の医療監修をしたことでも知られている。【映像】松本尚デジタル大臣 マイナ保険証への切り替えを呼び掛け会見で松本大臣は「12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れるということになってます。75歳以上の後期高齢者と国保の方はすでに7月いっぱ