ロッテは14日、名古屋市内のホテルで育成3位・杉山諒（愛知学院大）と契約を行ったと発表した。支度金300万円、年俸300万円（いずれも金額は推定）杉山は球団を通じて、「今日改めて『やってやろう！』という気持ちになりました。足でかき乱すのが持ち味なので、走攻守で全てにおいて足を使ったプレーで、最大限の力を発揮していきたいです。好きなロッテのお菓子はコアラのマーチとパイの実です」と意気込んだ。▼ 杉山諒生年