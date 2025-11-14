満票で3年連続4度目の受賞米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続4度目の栄誉で、MLBは公式インスタグラムで愛犬デコピンのこの3年をまとめる動画を公開した。MVP発表の中継には妻・真美子さん、愛犬のデコピンも一緒に出演。デコピンは大谷が2度目の受賞となった2023年、中継で初登場。昨年は真美子さん