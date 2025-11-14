球磨川の支流・川辺川に建設が計画されている流水型ダムをめぐって、ダム建設事業を進める国と、川辺川に漁業権を持つ球磨川漁協が、今日（14日）漁業補償契約に調印しました。 【写真を見る】川辺川の流水型ダム建設へ 国と球磨川漁協が漁業補償契約漁協「治水のため、やむを得なかった」 漁協がダム建設を容認したことになります。 国は、2020年7月豪雨で氾濫した球磨川流域の治水策として、川辺川の流水型ダムの建設を計画