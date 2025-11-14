笑いで社会の病巣を取り除く『ニート医師「井たくま」チャンネル』、唯一無二の動画クリエイター『KYS動画研究所』をご紹介します。笑いで社会の病巣を取り除く『ニート医師「井たくま」チャンネル』今週のピックアップ『バキバキの味の素否定派VS本音しか言わない医者』――まずは簡単に自己紹介をお願いします井たくまさん：「普段は医者をやりながら、芸人としても活動しています。SNSがメインですが、芸歴は今4年目くらいです