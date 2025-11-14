3人組バンド・Omoinotakeの新曲「Gravity」のミュージックビデオが、オフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。【動画】“想いの強さ”を表現！Omoinotake「Gravity」ミュージックビデオ「Gravity」は、森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲。強い愛の引力をテーマに、離れても惹かれ合う心と運命を信じ続ける想いを描いたラブソングで、アレンジは蔦谷