女子プロレスラーでタレントの上原わかな(29)が14日、自身のインスタグラムを更新。チャイナ服姿を披露した。 【写真】ブルーのチャイナ服が似合いすぎ！ 「太もも59センチが着るチャイナ服」と投稿。黒のヒールに丈の短いブルーのチャイナ服で片足を上げてポーズを決める写真などを掲載した。 フォロワーからは「カッコ可愛いよ」、「カンフー系映画のニューヒロイン爆