¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÆüËÜÂåÉ½¡½¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡Ê£±£´Æü¡¦Ë­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ê£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯£±£¹°Ì¡Ë¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡ÊÆ±£·£³°Ì¡Ë¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï£±£°·î¤Ë£³¡½£²¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Éé½ýÃæ¤Î£Í£Æ³ùÅÄÂçÃÏ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£Í£ÆÅÄÃæÊË¡¢¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤Î£Ç£ËÎëÌÚºÌ±ð¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÏÉé½ý¤ÇÉÔºß¤À¤Ã¤¿¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î£Í£Æ±óÆ£¹Ò¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã